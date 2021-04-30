Kemal Kılıçdaroğlu, "Bahçeli'den MB'nin bağımsızlığı için destek isteyeceğiz" dedi

30 Nisan 2021 Cuma, 00:50

Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili Meclis'e kanun teklifi vereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu "Rahmetli Ecevit döneminde parlamentoda bir kanun geçti, o kanunun altında MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin de imzası var. Şimdi bu kanun teklifini vereceğiz. Bahçeli'den de imzasına sahip çıkmasını isteyeceğiz" dedi. Merkez'in kasasında şu an bir doların bile olmadığını belirten Kılıçdaroğlu ayrıca Erdoğan'ın kendisi hakkında müfettiş görevlendirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, aşı tedariki, pandemi destekleri, Biden'ın 24 Nisan kararı, erken seçim tartışmaları ve ekonomik kriz ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ASLINDA SAĞLIK BAKANI ADINA ÜZÜLÜYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı tedariki ile ilgili yaptığı son açıklamaları değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanı'nın şu ana kadar aşı ile ilgili tüm söyledikleri birbiriyle çelişiyor. Aslında Sağlık Bakanı adına üzülüyorum. Sözünü tutmayan, birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor. Beceremeyeceklerini gayet iyi biliyordum, emin olun bizim belediyelerimize bugün yetki verilseydi; bu sorun çözülürdü.

Tam bir güvensizlik üzerine inşa edilen tablo var. Sayın Bakan çıkıp açıklamalar yapıyor. Açıklamalar Bilim Kurulu'nun mu, kendisinin mi, Saray'ın mı? Bundan haberimiz yok. Aşı işini beceremediler. Maske olayının tamamını çözdük, üstelik bedava verdik. Ve hiçbir ayrım yapmadan...Beceriksizlik öyle bir sinmiş ki yönetim yapısına, beceremiyorlar. Tarih veriyorlar, tarih tutmuyor. Bir süre veriyorlar sonra vazgeçiyor, devlet böyle yönetilmez. Şu an devlet yönetilemiyor."

"50 KİŞİYE SAĞLANAN İMKAN 54 MİLYAR 600 MİLYON"

Pandemi döneminde CHP'li tüm belediyelere talimat verdiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, kimsenin suyunun kesilmeyeceğini hatırlatarak hükümetin 'pandemi destekleri'ni eleştirdi:

"İstanbul Havalimanı işletmecilerine sağlanan avantaj, 21 milyar lira. 21 milyar liralık onların ortaklarına avantaj sağlanmış. 2020'de otoyol işletmecilerine 10 milyar 100 milyon lira garanti ödemesi verilmiş. Şehir hastanelerine sağlanan hizmet bedeli ve kira 17 milyar 600 milyon lira. Bir de elektrik şirketlerine sağlanan bir avantaj var. 2021 yılı içerisinde 3 milyar lira. Elektrik dağıtım şirketlerine sağlanan 2 milyar lira bir avantaj var.

Digiturk'ün Katarlı ortağı vardı; 'Parayı ödemiyorum' dedi. 900 milyon lira da ona avantaj sağlanmış. Topladığımızda bunların sayısı 50'yi geçmiyor. 50 kişiye sağlanan imkan 54 milyar 600 milyon lira. Esnafa ne verilecek? Bütçe fazla verdi diyorlar, neden esnafa vermiyorsunuz o zaman? Kredilerden bahsetmiyorum, doğrudan doğruya hibe. Hibe vereceksiniz esnafa."

"BÜTÇE 22 MİLYAR FAZLA VERDİYSE..."

"Belli kişilerin paraları düzenli ödeniyor. İstanbul Havalimanı'nı yapan şirketlere 21 milyar lira parayı veriyorsun. Toplam 54 milyar 600 milyon lira. Bu para var. Buradaki önemli olay; siyasi tercihtir" diyen Kılıçdaroğlu, tam kapanma sürecini hatırlatarak "Herkes fedakarlık yapmalı. 'Eve kapan' dediğiniz zaman herkese yüzde yüz bir asgari ücret verilebilir mi?

Hayır, buna imkan yok. Herkes kendi geliri ölçüsünde fedakarlık yapmalı. Bu parayı nerden buldunuz diye sormuyorum. Para var mı yok mu? Ocak, Şubat ve Mart'ta bütçe 22 milyar lira fazla verdi. 22 milyar lirayı dağıt bu insanlara" ifadelerini kullandı.

"5 YERDEN MAAŞ ALAN VAR"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Fedakarlığı kim yapacak? Devletten büyük alacağı olan fedakarlığı yapacak. Hükümet güven vermek istiyorsa, milletin önüne çıkıp diyecek ki; 'Evet, bir pandemi dönemi yaşıyoruz, ciddi anlamda ihtiyacımız var. Sosyal devletin gereği olarak vatandaşıma bakacağım. Hiç kimseyi aç yatağına yatırmayacağım, bu fedakarlığı önce devlet olarak ben yapacağım. İsrafı önleyeceğim.'

Bunu yapması gerekir, çünkü dünya kadar israf var. 13 uçak benim mi? Pandemi döneminde Saray'a dünyanın parasına Mercedes'ler aldınız. Bir yerden maaş değil, 5 yerden maaş alan var. Bu israf değil midir? Bunların yerine en azından 100 tane asgari ücretli üniversite mezununu çalıştırabilirsiniz."

128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

"Bu soruda hakaret yok, bir şey yok. Efendim, Saray'ın silueti varmış. Bu soruyu kime soracağım? Manava, bakkala sorduk. Haberleri yok. İyi de bu para nerede? Devleti yöneten, her şeyden sorumlu olan kişiye soruyoruz.

MB dolar satabilir. Peki, nasıl yapıyordu bunu? İhaleye çıkıyordu, odaları var ve herkes giremez. O odada dolar alım-satımı yapılır. Ne alıcı ne de satıcı birbirini bilmez. MB bilir, ihaleye bankalar katılır. Sonra MB bu bilgileri yayınlar.

128 milyar dolar satılıyor, ama kime satıldığı belli değil. Satan Hazine. Hazine MB'de olan doları satabilir mi? Hazine dolar kuru üzerinden işlem yapabilir mi? Hazine'nin öyle bir yetkisi de yok. Bu yetki kime ait. MB'ye ait.

Merkez Bankası'nın şu an kendisine ait bir doları yok. Kendi mülkiyetinde olan bir doları dahi yoktur.

Talimat verdim. MB'nin bağımsızlığı ile ilgili yarın veya öbür gün bir kanun teklifi verecekler. MB sıcak siyasetin dışında kalırsa güven verir. Dünyadaki bütün sermaye çevreleri, güven veren bir kurumu görmek ister.

Rahmetli Ecevit döneminde parlamentoda bir kanun geçti, o kanunun altında MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin de imzası var. Şimdi bu kanun teklifini vereceğiz. Bahçeli'den de imzasına sahip çıkmasını isteyeceğiz."

BAHÇELİ, MB'NİN BAĞIMSIZLIĞI İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİNİ DESTEKLER Mİ?

"Çok umutlu değilim. Bahçeli'nin şöyle bir özelliği var: Dün o sözü söyledi ama 3 gün sonra yüz seksen derece tersini söyleyebilir. Beni üzen de bu zaten.

'Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur' Erdoğan'ın tezi. Nobel ödülü alacak yakında, gerçekleşmeyen tez. Hayret ediyorum. Bir de 'Ekonomi biliyorum' diyor. Akıl var mantık var, Türkiye'yi ekonomi biliminin tam tersi noktaya getirdiler."

BİDEN'IN 24 NİSAN KARARI

"Söylenmesi gereken her şeyi söyledim, hatta 22 Nisan'da. Sayın Bahçeli konuşmadan önce dedim. CHP'nin Washington temsilcisine telefon ettim, kuvvetle doğru olduğunu söyledi. Ve 22 Nisan'da yazılı açıklama yaptık.

İdlib'de 33 askerimiz şehit edildi, şehit edenler belli. Koşa koşa Putin'e gittiler, Putin kronometre koyarak Erdoğan'ın kaç dakika kapıda beklettiğini televizyondan izletti. Erdoğan, Putin'in kapısında dakikalarca bekledi. Erdoğan'ı kapıda bekletmesi, onurumu zedeliyor. Ama onun onurunu zedelemedi. O yüzden diyorum ki: Erdoğan, bir güvenlik sorunu hale gelmiştir. Egemen güçlere karşı Türkiye'nin çıkarlarını savunacak noktada değildir.

'Amerika'yla, Rusya'yla, Mısır'la kavga edelim' demiyorum. Ama herkesle elbette ki ilişkilerimiz olacak ama bu kendi ülkemizin üzerine egemen gölgesi düşmeden olmalı."

BAHÇELİ'NİN S-400 TALEBİ

"Aktive edemezler. Bahçeli'ye de görev düşüyor. Süre versin. 6 ay içinde aktive etmezlerse hükümetten desteğimi çekeceğim. Yiğit adamsa bunu yapsın. Neden yapmıyor? Türkiye'nin temel konusu bu.

128 milyar dolar bizde değil. 600 milletvekili de bilmiyor. Milletvekillerinin araştırması lazım ama araştırmıyorlar. Çünkü Saray'dan talimat geldi. Beni üzen Bahçeli'nin de buna evet demiş olması"