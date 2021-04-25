Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf çocuklarıyla görüştü! 'Gençleri düzlüğe çıkaracağım'

25 Nisan 2021 Pazar, 16:18

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar geçiren esnaf çocuklarının sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gençleri düzlüğe çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile konuşan gençler, pandemi kısıtlamalarının ailelerinin işlerini olumsuz etkilediğini ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

"SORUNLARINI BEN ÇÖZECEĞİM"

Gençlerle fikir alışverişi yapan Kılıçdaroğlu, şu notu paylaştı: Gençlerin gerçekte neler yaşadığını bazen göremiyoruz. Bu kez esnaflarımızın evlatları olan gençlerle buluştum. Çözüm üretemeyen Saray’lı onlara kefen edebiyatı yapadursun, sorunlarını ben çözeceğim. Gençleri düzlüğe çıkaracağım.