Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf çocuklarıyla görüştü! 'Gençleri düzlüğe çıkaracağım'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnaf çocuklarıyla görüştü. CHP lideri, "Gençleri düzlüğe çıkaracağım." mesajı verdi.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar geçiren esnaf çocuklarının sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gençleri düzlüğe çıkaracağım" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile konuşan gençler, pandemi kısıtlamalarının ailelerinin işlerini olumsuz etkilediğini ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.
"SORUNLARINI BEN ÇÖZECEĞİM"
Gençlerle fikir alışverişi yapan Kılıçdaroğlu, şu notu paylaştı: Gençlerin gerçekte neler yaşadığını bazen göremiyoruz. Bu kez esnaflarımızın evlatları olan gençlerle buluştum. Çözüm üretemeyen Saray’lı onlara kefen edebiyatı yapadursun, sorunlarını ben çözeceğim. Gençleri düzlüğe çıkaracağım.
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