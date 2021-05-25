Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan sorumlu, neden susuyor?
Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker’in iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunarak Erdoğan'in bu konudaki sessizliğine dikkat çekti: Erdoğan sorumlu, neden susuyor?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin “Konuşanı görüyoruz ama her konuda görüş bildiren Cumhurbaşkanı neden susuyor? O önemli. Bunca rezillik ortaya çıkarken orada durmuş, susuyor. Sorumsuz mu? Hayır sorumlu” ifadelerini kullandı.
Edinilen bilgilere göre CHP Edirne İl Örgütü’nce asılan “128 milyar dolar nerede?” yazılı pankartın kaldırılmasına ilişkin davanın parti lehine sonuçlandığını MYK toplantısından öğrenen Kılıçdaroğlu’nun, “Haklı olduğumuz ortaya çıktı, mücadeleye devam” yorumunu yaptı. Mahkeme kararının, partinin hukukçuları tarafından değerlendirmesinin ardından pankartın tüm il ve ilçe örgütlerine yeniden asılabileceği öğrenildi.
'BEN ADAYIM’ DEMEKLE OLMAZ
Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Twitch yayını da MYK gündemindeydi. “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu olacak?” sorusunun basında sıkça tartışılmasına ilişkin değerlendirmede Kılıçdaroğlu’nun, “Şu anda her parti kendi yapacaklarını anlatıyor. ‘Ben adayım’ demekle Cumhurbaşkanı adayı olunmaz. İttifak içinde ilkeler bazında değerlendirilir ve ortak karara göre aday belirlenir” ifadelerini kullandı.
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