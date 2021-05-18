İktidarın mafya ile hesaplaşmasını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu: Mafya batağına battılar
Bir hesaplaşmaya dönüşen “mafya-siyaset-Emniyet” üçgenine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısında değerlendirmede bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında “mafya-siyaset-Emniyet” üçgenine ilişkin, “Mafya batağına battılar. Cumhur İttifakı ve mafya iç içe geçmiş. İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş” ifadelerini kullandı. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, “İç siyasete kesinlikle alet edilmemeli. Bu konunun arkasında birlik ve beraberlik içerisinde duralım” dedi.
CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yoluyla toplandı. Edinilen bilgilere göre, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kurmayları ile birlikte değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Bu AK Parti ile CHP arasında bir tartışma ya da polemik değil. Birlik ve beraberlik içerisinde bu konunun arkasında durulması gerekiyor. Bütün konuşmalarımızı ve duruşumuzu buna göre yapalım” dedi. CHP yönetiminin, İsrail’e yönelik kınama içeren bir metin oluşturduğu ve Millet İttifakı yönetimindeki belediyelerle paylaştığı öğrenildi. Bu kapsamda ittifak belediyelerinin Meclis üyeleri, İsrail’e karşı özgür Filistin’in yanında olduklarına yönelik açıklamalar yapması bekleniyor.
‘DUYMAZDAN GELEMEYİZ’
Yurtdışındaki suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videolar da gündemde yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun, “Böyle karmaşık ilişkiler yumağına giren bir iktidardan bir an önce kurtulmak lazım. Tüm kurumlar artık yönetilemiyor, savruluyor. İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş. Konu sadece mafyanın açıklamaları ile ilerliyor ama Cumhuriyet savcıları bunu araştırmalı. Açıklamalar mafyadan geliyor olsa da biz bunları duymazlıktan gelemeyiz” dediği öğrenildi.
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