Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki Belediye Başkanları Çalıştayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı

21 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanmasına yönelik, “Korkmaz gibi bir insan Türkiye Cumhuriyeti’nde at oynatıyor, yargıyı istediği gibi düzenleyebiliyorsa, arkasında ciddi bir siyasi güç vardır. Konuşması gereken, iktidarın başındaki kişi. Yolsuzluğa sessiz kalan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir” dedi.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki Belediye Başkanları Çalıştayı’nın son gününde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın görevli olduğu bakanlığa piyasanın iki katına dezenfektan ürünü satmasına ilişkin bugüne değin hiçbir işlem yapılmamasına da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “yapanın yanına kâr kalır mantığının burada da geçerli olduğuna” dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bakanın yönettiği bakanlığa yakınları dolayısıyla mal satması büyük bir ayıptır. Çalan çaldığıyla kalıyor. Sonra da ‘Memleketin hali ne olacak’ diyoruz. Bu, böyle gitmez. Sağlık Bakanlığı’nda da benzer bir olay var. Bizde güzel bir atasözü var: Balık baştan kokar. En tepedeki malı götürürse en aşağıdaki de yapar. Bu düzenin değişmesi lazım.”

‘BÜYÜKELÇİLİKLER AÇILMALI’

Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılarla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te 500 ile 700 bin arsında Suriyeli olduğunu belirterek, “Gaziantepliler için de ciddi bir sorun olmaya başladı. Kilis’teki Suriyeli sayısı, Kilis’te yaşayan bizim vatandaşlarımızdan daha fazla. Tablonun değişmesi lazım” ifadelerini kullandı. Suriye’nin tekrar imar edilmesi gerektiğini de vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunu yapacak olanın da Avrupa Birliği (AB) olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Karşılıklı büyükelçiliklerin açılması lazım. Suriyelilerin yolları, köprüleri, okulları, hastaneleri, parklarının tamamı yapılmalıdır” dedi.

‘ADAYLIĞI DÜŞÜNÜP TARTIŞIRIZ’

Erken seçim tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, erken seçimi “millet beladan kurtulsun diye istediklerini” kaydetti. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sorusuna da “Biz bir ittifakın içerisindeyiz. Eğer cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu gündeme gelirse, oturup konuşur, kararı veririz. Karşımızda Cumhur İttifakı var. Orada demokratik gelenek de yok. Bir kişi ‘Ben adayım’ diyor, onlar da bir şey demiyor. Karşı tarafta düşünme yok” yanıtını verdi.

CHP’nin HDP ile ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine de Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “HDP’nin ittifaka hazır olduğunu ilk defa sizden duyuyorum. Benim bildiğim genel başkanları açıklama yapıp, ‘Biz ittifak içinde değiliz. İttifak da yapmayacağız’ dedi. İttifak yaparlar, yapmazlar, böyle bir niyetleri var mı, yok mu, ben bilemem. Bizim ittifakımız bellidir. Kimlerle beraber masaya oturduğumuz bellidir. Yerel seçimlerde de diğer seçimlerde de kamuoyuna açıkladık. Türkiye’de iki ittifak var. Bir devleti soyulacak olan organ olarak görev alan bir ittifak var. Diğer ittifak da milliyetçi ve yurtseverlerin ittifakıdır. Biz ikinci ittifakta yerimizi aldık.”

Kanal İstanbul ihalesine kimsenin girmemesini de isteyen Kılıçdaroğlu, “Diyorlarsa ki ‘Biz gireceğiz’, iktidar olduğumuzda onlarla ilişkiyi keseceğiz. Ülkesi ile de ilişki keseceğiz. Ben soyguna göz mü yumacağım?” ifadelerini kullandı. Uluslararası hukuku işaret eden Kılıçdaroğlu, “Yolsuzluğu koruyan bir uluslararası hukuk var mı?” diye sordu.