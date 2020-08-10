Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, eski belediye başkanının cenazesinde

Kanser tedavisi gören ve 58 yaşında hayatını kaybeden eski Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu da katıldı.

(DHA)
10 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:00
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Çatalca Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Cem Kara için cenaze namazı öncesinde Çatalca Belediyesi önünde tören düzenlendi. 


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