Kemal Kılıçdaroğlu, Nermin Güneş'in cenaze törenine katıldı

30 Temmuz 2021 Cuma, 18:09

Dışişleri Eski Bakanı Turan Güneş'in eşi ve önceki dönem CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in annesi Nermin Güneş geçtiğimiz çarşamba günü Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 95 yaşında hayatını kaybeden Güneş için bugün Zincirlikuyu Camisi'nde tören düzenlendi.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyuncu İlyas Salman'ın yanı sıra çok sayıda CHP milletvekili katıldı.

Güneş'in cenazesi düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

"İÇİMİZ YANIYOR"

Tören sonrası orman yangınları ile ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

200'ün üzerinde personel ve 20 aracımız hem Manavgat'ta hem de Marmaris'te. Yakından takip ediyoruz. Genel başkanımız da olay bölgesine doğru yola çıkacak birazdan. Belediye başkanlarımızla irtibat halindeyiz ihtiyaç halinde ne gerekiyorsa ama sağlık ama itfaiye elbetteki karadan destek olmaya devam edeceğiz. Umarım bir an önce yangınlar söner. Tabi içimiz yanıyor çok ciddi bir doğal alan kaybettik.