Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sizi seviyorum gençler' notuyla uzun yol müzik listesini paylaştı

14 Eylül 2021 Salı, 21:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spotify'da hazırladığı uzun yol müzik listesini, "Sevgili Gençler. Arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama :)" notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Spotify'da hazırladığı uzun yol müzik listesini, Twitter hesabından yayınladı.

Sevgili Gençler,

Arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama:) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz. Hala hangisine ait olacağıma karar veremedim??

Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler!



https://t.co/YJoK6mMiTL — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 14, 2021

Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü:

Sevgili Gençler. Arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama:) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz. Hala hangisine ait olacağıma karar veremedim. Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler!

Kılıçdaroğlu'nun Spotify'daki uzun yol müzik listesinde yer alan şarkılar şöyle: