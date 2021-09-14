Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sizi seviyorum gençler' notuyla uzun yol müzik listesini paylaştı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Spotify'da hazırladığı uzun yol müzik listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, "" notunu düştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spotify'da hazırladığı uzun yol müzik listesini, "Sevgili Gençler. Arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama :)" notuyla paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Spotify'da hazırladığı uzun yol müzik listesini, Twitter hesabından yayınladı.
Sevgili Gençler,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 14, 2021
Arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama:) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz. Hala hangisine ait olacağıma karar veremedim??
Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler!
https://t.co/YJoK6mMiTL
Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü:
- Sevgili Gençler. Arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama:) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz. Hala hangisine ait olacağıma karar veremedim. Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler!
Kılıçdaroğlu'nun Spotify'daki uzun yol müzik listesinde yer alan şarkılar şöyle:
- Aşık Veysel - Uzun İnce Bir Yoldayım
- Cem Karaca - Allah Yar
- Barış Manço - Halil İbrahim Sofrası
- Selda Bağcan - Magusa Limanı
- Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat
- Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım
- Neşet Ertaş - Yolcu
- Edip Akbayram - Güzel Günler Göreceğiz
- Alpay - Fabrika Kızı
- Kazım Koyuncu - Hey Gidi Karadeniz
- Bulutsuzluk Özlemi - Szölerimi Geri Alamam
- Mustafa Özarslan - Arayı Arayı
- Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun
- Norm Ender - Kara Toprak
- Yeni Türkü - Maskeli Balo
- Cengiz Özkan - Munzur Dağı
- Aynur Doğan - Dar Hejiroke
- Ahmet Kaya - Turna Semahı
- Fasıl-ı Jazz - Drama Köprüsü
- Cengiz Özkan - Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden
- Müzeyyen Senar - Fikrimin İnce Gülü
- Son Bakış - Sezen Aksu
- Seviyorum Seni - Onur Akın
- Huma Kuşu - Müslüm Gürses
- Evlerinin Önü Yonca – Nermine Memedova, Sinan Seid
- Hemşin Yayları – Erdem Akın
- Yemen Bizim Neyimize – Sabahat Akkiraz
- Dzelem, Dzelem – Esma Redzepova
- Metrisin Önü – Ali Asker
- Minnet Eylemem – Ahmet Aslan
- Karadır Kaşların – Hirazi Zerdüş
- Keklik Gibi – Melek Mosso
- Erzurum Dağları Kar ile Boran – Aysun Gültekin
- Gel Gör Beni – Yunus Emre
- Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar – Kazancı Bedih
- Nemrudun Kızı – Kazancı Bedih
- Ey Zahit Saraba Eyle İhtiram – Erkan Oğur & İsmail H. Demircioğlu
- Sabahtan Uğradım Ben Bir Figana – Ali Ekber Çiçek
- Keklik Dağlarda Çağılar – Minor Empire
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