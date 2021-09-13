CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanışının 100. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

"SAYGIYLA EĞİLİYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanışının 100. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Milli mücadelemizin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanışının 100. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."