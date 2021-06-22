Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye, uyuşturucu ve kara para merkezi haline geldi
Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirdiği MYK toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yapılan MYK toplantısında, siyaset-mafya ilişkilerindeki son gelişmeler hakkında “Mafya, kara para ve uyuşturucu dünyasından kimlere, nasıl vatandaşlık verildi? Araştırılmalı. Türkiye, uyuşturucu ve kara para merkezi haline geldi. Her konuda konuşan Cumhurbaşkanı niye konuşmuyor?” yorumunu yaptığı öğrenildi.
Toplantıda, HDP İzmir İl Başkanlığı ve AKP Diyarbakır Hani İlçe Başkanlığı’na yapılmak istenen saldırılara ilişkin ise Kılıçdaroğlu, “İktidar basiretsiz hareket ediyor, kutuplaşmadan besleniyor. Dikkatli olmamız lazım. Birlik, beraberliğimizi bozacak her şeyden kaçınmalıyız. Türkiye’deki herkesi sükûnete davet etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
AYM tarafıdnan kabul edilen HDP’nin kapatılmasına yönelik dava hakkında ise “İktidarın, siyasetin talimatıyla ve baskısıyla açılmış bir dava. Demokrasiye zarar veriyorlar” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.
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