CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bugün bir boomer çıktı, müziğinizi yasaklayacağını söyledi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzik sınırlamasıyla ilgili yaptığı açıklamayı sosyal medyadan paylaştığı videoda değerlendirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da düzenlenen kabine toplantısının ardından yeni normalleşme kararlarını açıklayarak, "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullanmış ve tepkilere neden olmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Twitter hesabından "Müzik, kalbin edebiyatıdır gençler; sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk yoktur. Hiçbir boomer müziğinizi çalamaz" ifadelerini kullandığı videolu bir paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu videoda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün bir boomer çıktı, müziğinizi yasaklayacağını söyledi. Müzik ruhun dilidir, ruhsuzlar bunu anlamaz. Müzik kalbinizin edebiyatıdır gençler. Sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk da yoktur. Peki biz ne yapacağız? Dersini hep birlikte vereceğiz. Sizden tüm anlaşmazlıklarınızı bir kenara bırakıp bu boomer'ı tarihe göndermek için odaklanmaya davet ediyorum. Ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz. Bu seçimde bu ruhsuza birlikte bay bay diyeceğiz."
Müzik, kalbin edebiyatıdır gençler; sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk yoktur. Hiçbir boomer müziğinizi çalamaz! pic.twitter.com/noP6oA2AyM— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 21, 2021
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