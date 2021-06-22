CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bugün bir boomer çıktı, müziğinizi yasaklayacağını söyledi

22 Haziran 2021 Salı, 00:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da düzenlenen kabine toplantısının ardından yeni normalleşme kararlarını açıklayarak, "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullanmış ve tepkilere neden olmuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Twitter hesabından "Müzik, kalbin edebiyatıdır gençler; sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk yoktur. Hiçbir boomer müziğinizi çalamaz" ifadelerini kullandığı videolu bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir boomer çıktı, müziğinizi yasaklayacağını söyledi. Müzik ruhun dilidir, ruhsuzlar bunu anlamaz. Müzik kalbinizin edebiyatıdır gençler. Sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk da yoktur. Peki biz ne yapacağız? Dersini hep birlikte vereceğiz. Sizden tüm anlaşmazlıklarınızı bir kenara bırakıp bu boomer'ı tarihe göndermek için odaklanmaya davet ediyorum. Ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz. Bu seçimde bu ruhsuza birlikte bay bay diyeceğiz."