Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimine ilişkin 21 kişiye dava açıldı

27 Şubat 2021 Cumartesi, 15:48

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Çubuk’taki linç girişimine ilişkin üçüncü iddianame hazırlandı. İddianamede 21 şüphelinin (Abdullah G., Cahit K., Celil E., Cevdet S., Erhan K., Gazi Y., Gülbeyaz O., Halil İbrahim T., Hasan D., Hasan Hüseyin D., Hüseyin A., Hüseyin K., Hüseyin Ü., Mehmet Akif A., Mustafa A., Mustafa G. Nuh R., Osman K., Ömer Faruk S., Ramazan O., Yasin Ç.) kasten yaralama ve yaralamaya teşebbüs, kamu görevinden dolayı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç işlemeye tahrik, mala zarar verme, hakaret gibi çeşitli suçlardan cezalandırılması istendi. Suçu birden fazla işlediği için bazı şüpheliler hakkında istenen cezaların yarı oranında attırılması talep edildi.

İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu’nun dışında CHP Genel Başkan Başdanışmanları Kenan Nuhut ve Deniz Demir, CHP milletvekilleri Yıldırım Kaya, Murat Emir ve Levent Gök, CHP çalışanı Barış Bozkurt ve tüzel kişilik olarak CHP şikayetçi olarak yer aldı.

‘EVİ KİLİTLEYİN, GÖMÜN’

Mustafa G.’nin CHP aracına doğru elindeki maddeyi fırlattığı, Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evi kastederek “Evi kilitleyin, gömün koyman, eve koyman” dediği ve onun evden çıkışını engellediği belirlenerek, 3,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi istendi. Mustafa G. ifadesinde kendisine yönelik suçlamayı reddederken, iddianame savcısı onun ifadesini “Suçtan kurtulmaya yönelik beyan” diye değerlendirdi.

‘KESİN LAN ÖNÜNÜ’

Şüpheli Nuh R. Kılıçdaroğlu’na “Hainler dışarı” diye bağırdığı ve onun sığındığı evden çıkmasını engelleyen grupta yer aldığı tespit edilerek, 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi; Osman K.’nin Kılıçdaroğlu’na yönelik “Kesin lan önünü” diye bağırdığı ve sığındığı evden çıkmasını engelleyen grupta yer aldığı belirlenerek 2,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

OSMAN SARIGÜN’ÜN AKRABASI DA CHP’Lİ VEKİLE YUMRUK ATMIŞ

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün ile aynı soy ismini taşıyan Ömer Faruk Sarıgün’ün ise CHP’li vekil Gök’e sağ kolu ile iki defa yumruk attığı tespit edilerek 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Şüpheli Ramazan O.’nun CHP’li vekil Gök’ün sırtından tutarak saldırdığı belirlendi ve Kılıçdaroğlu’nun linç girişiminden kurtulmaya çalışmasını engellediği belirlenerek, 3,5 yıldan 14,5 yıla kadar hapsi, Yasin Ç.’nin ise sağ eliyle Kılıçdaroğlu’na vurduğu tespit edilerek 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi istendi.

Şüpheli Abdullah G.’nin Kılıçdaroğlu’na yönelik “Kahrolsun PKK, yuh” diye slogan attığı ve Kılıçdaroğlu’nun linç girişiminden kurtulmak için sığındığı köylü Rahim Doruk’a ait evin önünde bekleyen grup içinde yer aldığı belirtilerek, hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheli Cahit K. hakkında CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün ceketinin ense kısmından tutarak, ittirdiği anlatılan iddianamede, Kılıçdaroğlu’nun da sığındığı evden çıkmasını engelleyen grubun içerisinde yer aldığı tespit edildi, 3,5 yıldan 14,5 yıla kadar hapsi istendi.

Kılıdaroğlu’na ve CHP milletvekilleri Levent Gök ve Yıldırım Kaya’ya saldırmaya çalışan Celil E. Hakkında istendi. Celil. E.’nin üç ismi de kasten yaraladığı ve yaralamaya teşebbüs ettiği suçlamasıyla 13,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli Cevdet S.’nin Kılıçdaroğlu’nun evden çıkmasını engelleyen grupta yer aldığı tespit edildi, CHP aracına taş attığı kaydedilerek, 3 yıldan 14 yıla kadar hapsi; şüpheli Erhan K.’nin CHP’li vekil Levent Gök’e sol koluyla vurduğu belirlendi ve 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi istendi.

‘HAİNLER DIŞARI’ DİYE BAĞIRDI

Kılıçdaroğlu’na ve CHP’lilere “Hainler dışarı” diye bağıran Gazi Y’nin aynı zamanda Kılıçdaroğlu’na sol eli ile vurduğu ve sığındığı evin içinden çıkmasını engellediği kaydedilerek, 3,5 yıldan 16,5 yıla kadar hapsi; Gülbeyaz O.’nun CHP’li vekil Gök’e sol kolu ile vurduğu belirlendi ve 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Halil İbrahim T.’nin Kılıçdaroğlu’na ve CHP’lilere “Hainler dışarı” diye bağırdığı, sığındığı evden çıkmasını engellediği belirlendi ve 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi; Hasan D.’nin CHP aracına taş attığı, Kılıçdaroğlu’na küfrettiği ve onun sığındığı evden çıkmasını engelleyen grupta yer aldığı tespit edilerek, 4 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘KAÇMASIN’ DİYE BAĞIRDI

Hasan Hüseyin D.’nin CHP’li vekil Gök’ün ensesinden tutarak çekiştirdiği belirtilerek 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi; Hüseyin A.’nın Kılıçdaroğlu’na “Şerefsizi kaçırmasınlar” diye bağırdığı ve sığındığı evin içinden çıkmasını engellediği kaydedilerek, 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hüseyin K.’nin Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiği ve sığındığı evin içinden çıkmasını engelleyen grupta yer aldığı tespit edildi ve 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi; Hüseyin Ü.’nün CHP aracına taş attığı, Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evden çıkmasını engelleyen grupta yer aldığı belirlenerek 3 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi.

Mehmet Arif A.’nın Kılıçdaroğlu’na “Şerefsizin yeri yok burada” dediği belirlendi ve 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi; Mustafa A.’nın CHP’li Gök’e yumruk salladığı tespit edildi ve 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kılıçdaroğlu'na saldıran 36 kişi hakkında ise Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. İddianame Savcısı Muhammet Çalış yeni iddianamede yer alan 21 kişi hakkındaki dosyanın da ilk dava ile birleştirilmesini talep etti.

İLK DURUŞMASI YAPILMIŞTI

Daha önce de Kılıçdaroğlu’na yönelik bu linç girişimine ilişkin Çubuk 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 36 kişi hakkında dava açılmış ve 30 Kasım 2020 ilk duruşması yapılmıştı. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün “Unuttum, çok zaman geçti” demişti. Sanık Vahit Delibaş ise “ Kılıçdaroğlu’nu öldürmek isteseydik, zaten çıkamazdı. O kadar kalabalık vardı” diye kendisini savunmuştu. Ayrıca yaşları 18 yaşından küçük olan 11 çocuk hakkında da dava açılmıştı. Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkelesi'ndeki yargılamaya 1 Mart'ta saat 09.30'da başlayacak ikinci duruşma ile devam edilecek.