Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanyaya destek

01 Nisan 2021 Perşembe, 16:29

Mansur Yavaş, göreve geldiği günden itibaren başlattığı örnek kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Yavaş, başlattığı kampanyayı, "Yerli üreticilerimizin fidanları Atatürk'ün Başkent'inde hatırasına nefes, evlatlarımıza ve torunlarımıza miras olacak. Gelin Ankara'yı birlikte 'Yeşilin Başkenti'ne dönüştürelim, Milli Mücadele'nin kalbinde yeniden yeşerelim" sözleriyle duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın başlattığı kampanyaya destek verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Milli Mücadele'nin karargahı Ankara'da başlattığı 'Yeşilin Başkenti' projesinden 1881 adet fidan satın alıyorum. Dikilecek fidanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm İstiklal Kahramanlarımızın hatırasıyla büyüyecek" dedi.