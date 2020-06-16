Kemal Sunal hatıra parası basan şirket yetkilisinden açıklama

16 Haziran 2020 Salı, 17:38

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Yaşanan olay nedeniyle üzüntülü olduğunu belirten 0 Euro projesinin Türkiye direktörü Özgür Honça yaptığı yazılı açıklamada, “Sunal ailesini üzdüysek de özür dileriz. Amacımız devlet büyüklerimizi, tarihe mâl olmuş kişileri, kültürel değerlerimizi hediyelik paralar üzerinde tasvir edip, paylaşmak ve tanıtmaktır. Amacımız esas itibariyle ticaret değil, tanıtımdır. Tamamen idealist bir çizgiyle tasarımlar yapılmış, hiçbir zaman gelişi güzel tasarımlar yapılmamıştır” dedi.

"EKİBİN HABERİ VARDI"

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, pandemi sürecinin başlangıcında Yeşilçam Projesi ile çalışılmaya karar verdiklerini belirten Honça, Barış Manço projesi için oğlu Doğukan Manço’dan onay alınamadığından projenin iptal edildiğini söyledi.

Kemal Sunal projesinde ise Ali Sunal beyin yapımcısıyla irtibata geçildiğinin belirtildiği açıklamada, “Ali Sunal beyin durumdan haberdar edildiği ve ancak pandemi sürecinden sonra konuyla ilgilenebileceğini, uygun zamanının olmadığını belirtmiştir. Halkla İlişkiler Müdürü ile görüşülüp, ürünlerin baskı sürecine alınacağı belirtilip onay alınmıştır! Onay sözlü olarak alınmıştır” dendi.

"ALİ SUNAL YETERİNCE BİLGİLENDİRİLMİYOR"

Açıklamada Özgür Honça'nın şu sözlerine de yer verildi;

* Ali Sunal beyin yeterince bilgilendirildiğini düşünmüyorum. Konuya ilgili 3. şahısların da katılması, olayı aydınlatacaktır. Eğer art niyetli olsaydık Doğukan Manço projesini de yapardık. Ayrıca Kemal Sunal Projesinde ürün sayısını 500 bin adet olarak belirler, dilediğimiz fiyata satardık.

* Ticari bir faaliyetten öte koleksiyon camiası için yapıldığı ve tanıtım amacı taşıdığı aşikardır. Aynı zamanda nezaketen onay almadığımız bir çalışmayı yapacak kadar saygısız da değiliz.