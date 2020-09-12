Kemençe üstadı Katip Şadi vefat etti

12 Eylül 2020 Cumartesi, 15:41

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçı unvanı sahibi Şadi, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede sabah saatlerinde vefat etti.

Şadi için yarın saat 15.00'te Görele ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlenecek. Şadi'nin cenazesi, daha sonra ilçeye bağlı Çeşmebaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedilecek.