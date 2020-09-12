Kemençe üstadı Katip Şadi vefat etti
Giresunlu kemençe üstadı Katip Şadi 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçı unvanı sahibi Şadi, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede sabah saatlerinde vefat etti.
Şadi için yarın saat 15.00'te Görele ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlenecek. Şadi'nin cenazesi, daha sonra ilçeye bağlı Çeşmebaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedilecek.
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