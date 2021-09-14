Kemer’de korkutan hortum

14 Eylül 2021 Salı, 09:35

Hortum, Kemer ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi.





Deniz üzerinde meydana geldiği öğrenilen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü.

O anlar ise vatandaşların cep telefonları kamerası tarafından kaydedildi. Hortum deniz üzerinden karaya ulaşmadan son buldu. Hortumun karaya ulaşmaması ise büyük bir facianın önüne geçti. O anları kayda alan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.



