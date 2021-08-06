Kemerköy Termik Santrali'ni işleten şirketten açıklama

06 Ağustos 2021 Cuma, 19:09

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'den, alınan tedbirlere ilişkin yapılan açıklamada, yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren yangınla mücadelede devletin tüm ilgili birimleri ile koordineli çalışma yürütüldüğü ve aynı şekilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yeniköy-Kemerköy termik santrallerinin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte onlarca itfaiye, yangın söndürme araçları, arazöz ve iş makineleri, yangın uzmanları ile ekiplerin, santral sahasında ve bölgesinde konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye’nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahale ekip ve ekipmanı, iş makinesi desteği sağlamıştır" denildi.

Açıklamada, ekipman tedariki dışında alınan tedbirlere ilişkin şu ifadelere yer verildi: