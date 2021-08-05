Patlama yaşandı mı? Kemerköy Termik Santrali'nden önemli açıklama

05 Ağustos 2021 Perşembe, 15:38

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevlerin sabaha doğru söndürüldü. Tekrar enerji verme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, en kısa sürede tüm ünitelerin devreye alıncağı açıklandı.

Santralden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Sürecin başından itibaren santral bölgesinde yangına bütün unsurlarla müdahale edilmiş, üretim kademeli olarak durdurulmuştur. Ancak ani bastıran rüzgarın etkisiyle güçlenen yangın, santral yerleşkesinin içine girmiştir. Bu sürecin ardından santral güvenli bir biçimde tahliye edilmiştir. Planlı ve kontrollü tahliye çalışmalarımız başarı ile sonuçlanmıştır. Bunun neticesinde 624 çalışanı olan Kemerköy santralimizde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

"PATLAMA DA MEYDANA GELMEMİŞTİR"



Kamuoyunda oluşan endişeleri gidermek için belirtmek isteriz ki; santrallerimizde yangının etkileri nedeniyle çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi bir patlama da meydana gelmemiştir. Yangının kontrol altına alınmasının ardından sabah saatlerinde ekiplerimiz santral sahasına girmiş ve ilk gözlemlerine göre yeni bir risk unsuru tespit edilmemiştir. Soğutma çalışmalarına itfaiye ekipleri tarafından devam edilmektedir.

"KÖMÜR STOK SAHALARINDA ETKİSİ OLMADI"



İlk belirlemelere göre kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Stok sahalarındaki kömürün yandığına ilişkin sosyal medyada yer alan bilgiler hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır

Çeşitli mecralarda art niyetli olarak speküle edildiği üzere yangına engel olunmadığı iddiaları tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için yukarıda da belirtildiği gibi tüm imkanlar seferber edilmiş, bunların yanı sıra havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonlar alınmış ve ilgili prosedürler zamanında devreye sokulmuştur.