Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda ekranlara geri dönüyor

24 Ağustos 2021 Salı, 13:29

"Deli Yürek", "Acı Hayat", "Ezel" ve "Karadayı" gibi projelerde yer alan, son olarak da "Mehmet: Bir Cihan Fatihi" dizisiyle ekranlarda olan Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir setlerden uzaktı. Son dönemde "Kim Milyoner Olmak İster" sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, hayranlarını heyecanlandıran bir projeyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT’de başlayacak "Mahsusa Trablus" dizisi, yeni sezonda ekranlarda olacak.

DİZİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

"Mahsusa Trablus" projesi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek. Ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak olan dizi, yeni sezon yapımları arasında yer alacak. İmirzalıoğlu ise dizide 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat verecek.

SENARYODAN ÇOK ETKİLENDİ

Medya Radar'ın haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu’nun birçok teklif gelmesine rağmen hiçbir projeyi kabul etmediği, Mahsusa Trablus"un senaryo ve hikayesinden çok etkilendiği öğrenildi. Çekimlerinin Tunus, Türkiye ve Cezayir’de gerçekleşeceği dizi, Ekim ayının sonunda sete çıkacak. Yapımcı Raif İnan ve Uğur Veli’nin katkılarıyla TRT ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizide, tarihin en önemli sivil direniş örgütlenmesi işlenecek.