Kenan Karaman, Beşiktaş’ta ilk idmanına çıktı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 21:40

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Fortuna Dusseldorf’tan Kenan Karaman’ı kadrosuna katarak bu sezonki üçüncü transferini yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde devam eden siyah-beyazlı ekipte, yeni transfer Kenan Karaman da akşam antrenmanında yer aldı.

AHMET NUR ÇEBİ ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, akşam gerçekleştirilen idmanı Ahmet Nur Çebi’nin de takip ettiği belirtildi. 1.5 saate yakın süren idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığını ifade edilirken antrenmanın 3 takımla yapılan turnuva maçları ile sona erdiği belirtildi.

Beşiktaş’ın paylaşımı: