Kenan Karaman, Beşiktaş’ta ilk idmanına çıktı
Beşiktaş’ın bu sezonki üçüncü transferi Kenan Karaman, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.
Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Fortuna Dusseldorf’tan Kenan Karaman’ı kadrosuna katarak bu sezonki üçüncü transferini yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde devam eden siyah-beyazlı ekipte, yeni transfer Kenan Karaman da akşam antrenmanında yer aldı.
AHMET NUR ÇEBİ ANTRENMANI TAKİP ETTİ
Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, akşam gerçekleştirilen idmanı Ahmet Nur Çebi’nin de takip ettiği belirtildi. 1.5 saate yakın süren idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığını ifade edilirken antrenmanın 3 takımla yapılan turnuva maçları ile sona erdiği belirtildi.
Beşiktaş’ın paylaşımı:
Futbolcumuz Kenan Karaman, takımımızla ilk antrenmanına çıktı. ?? pic.twitter.com/pEwbWsiFjD— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 15, 2021
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