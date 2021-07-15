Kenan Karaman: "Şimdi tarih yazma vakti"

15 Temmuz 2021 Perşembe, 20:49

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş, bu sezonki üçüncü transferini yaptı. Daha önce Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan ve son olarak Başakşehir forması giyen Mehmet Topal'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta Kenan Karamanla sözleşme imzalandığını açıkladı.

"TARİH YAZMA VAKTİ"

Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman anlaşmanın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:

"Siyah beyazlı formayı terleteceğim için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Arma için elimden gelenin fazlasını yapacağıma emin olabilirsiniz. Şimdi tarih yazma vakti."

Kenan Karaman'ın paylaşımı: