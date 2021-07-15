Kenan Karaman: "Şimdi tarih yazma vakti"
Beşiktaş, Fortuna Dusseldorf'tan Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş, bu sezonki üçüncü transferini yaptı. Daha önce Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan ve son olarak Başakşehir forması giyen Mehmet Topal'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta Kenan Karamanla sözleşme imzalandığını açıkladı.
"TARİH YAZMA VAKTİ"
Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman anlaşmanın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:
"Siyah beyazlı formayı terleteceğim için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Arma için elimden gelenin fazlasını yapacağıma emin olabilirsiniz. Şimdi tarih yazma vakti."
Kenan Karaman'ın paylaşımı:
Siyah beyazlı formayı terleteceğim için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Arma için elimden gelenin fazlasını yapacağıma emin olabilirsiniz.— Kenan Karaman (@karamank26) July 15, 2021
Şimdi tarih yazma vakti @Besiktas ?? ???? pic.twitter.com/UzXL2QQH3I
Video Haberler
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
- Turistler camları kırıp otobüsten atladı
- Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Gizli ziyarette alınan karar
- Binance’a bir kötü haber daha
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Adil Öksüz olmadı, baldızını alalım
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Gizli ziyarette alınan karar
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu