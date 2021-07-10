Kendi fotoğrafını paylaşan şarkıcı Dua Lipa'ya telif davası açıldı
Dünyanın en çok takip edilen yıldızlarından olan Dua Lipa'ya, kendi fotoğrafını paylaştığı için telif ihlali davası açıldı. Gerekçe ise, ünlü şarkıcının Integral Images adlı fotoğraf şirketine ait fotoğraflardan birini "izinsiz" paylaşması.
Billboard'un haberine göre 6 Temmuz'da Integral Images, telif hakkı ihlaliyle suçladığı dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya 8 sayfalık dosyayla dava açtı. Integral Images dava dosyasına Lipa'nın fotoğraf şirketine ait fotoğraflardan birini "izinsiz" paylaştığını yazdı. Söz konusu fotoğrafta şarkıcı havaalanından büyük bir şapkayla ayrılıyor.
Bahsi geçen fotoğraf şarkıcının Instagram hesabında Şubat 2019'da paylaşılmıştı. Integral Images, müzisyenin sosyal medyadaki platformunu pazarlama aracı olarak kullandığını belirtti.
Independent Türkçe'den Noyan Ertürk'ün aktardığına göre; dava dilekçesinde, "Hesap, bağlantı ve/veya reklam aracılığıyla Davalı'nın içeriğini tüketmeye ve satın almaya yönlendirilen takipçileri artıracak şekilde kâr kaynağı olarak kullanılmaktadır ve Davalı bu faaliyetlerden kâr elde etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Integral Images; 150 bin dolarlık (yaklaşık 1,3 milyon TL) tazminat, dava masraflarının ve avukatlık ücretlerinin karşılanmasını ve şarkıcının gelecekte telif hakkını ihlal eden eylemlerini engelleyecek bir karar çıkarılmasını talep ediyor.
Britanyalı şarkıcı sosyal medyada kendi paparazi görüntülerini yeniden paylaştığı için mahkemeye verilen ilk ünlü değil. Ariana Grande ve Justin Bieber 2019'da benzer davalarla karşı karşıya kalmıştı.
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