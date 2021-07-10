Ünlü Fransız oyuncu Adele Exarchopoulos Altın Palmiye’sini kırmış

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:52

Oynadığı iki filmle 74. Cannes Film Festival’ine gelen ünlü oyuncu Adele Exarchopoulos The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda 2013 yılında “Mavi En Sıcak Renktir” filmi için kazandığı Altın Palmiye ödülünün kırıldığını açıkladı. Güzel oyuncu “Umarım Thierry Fremaux bu röportajı okumaz” diyerek yaşadığı utancı esprili bir şekilde dile getirdi.

Fransız sinemasının güzel yıldızlarından Adele Exarchopoulos bu yıl iki filmiyle geldi Cannes’a. Julie Lecoustre ve Emmanuel Marre’nin birlikte yönettiği “Zero Fucks Given” ve Cedric Jimenez imzalı “The Stronghold” ile festivalde boy gösteren genç oyuncu 2013 yılında “Mavi En Sıcak Renktir” adlı filmle ilk kez Cannes’a gelmiş ve bir de Altın Palmiye kazanmıştı.

The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda kendisine Cannes’a dair anı ve duyguları sorulduğunda şöyle yanıt verdi Exarchopoulos: “Çok güçlü duygularım var Cannes ile ilgili. Ama “Mavi En Sıcak Renktir” ile ilgili en komik şey aslında benim hiçbir şeyden haberim olmamasıydı. Neler olup bittiğinin farkında bile değildim. PR nedir bilmiyordum, neyin anlamlı olup olmadığını bilmiyordum ve her şey çok heyecanlı geliyordu. Hatta hepimize birer Altın Palmiye verildiğini bile bilmiyordum. O gün saat 4 civarı bir arkadaşımın ‘Vay canına, biliyor musun ilk kez ve muhtemelen de son kez, bir oyuncu Altın palmiye alıyor festivalde’ dediğini hatırlıyorum. Çok şaşırmıştım.”

Altın Palmiye ödülünü nerede sakladığı sorusuna ise “Oh la la, umarım Thierry Fremaux (Festival Direktörü) bu röportajı okumaz” diyerek yanıt veriyor Exarchopoulos ve ekliyor:

“O yıl bize bir ödül veremediler çünkü böyle bir hazırlıkları yoktu, yeni ödül yapılması gerekiyordu. Bir yıl sonra verdiler ve özel bir de parti yapıldı. Altın Palmiye’yi ayakta tutan küçük bir parça var ve ben heyecandan o parçayı kırdım, sonra da tutkalla yapıştırmadım, o şekilde tutturmaya çalıştım. Herneyse, ödül şimdi annemlerin evinde duruyor. Ama açıkçası bu hikayeyi ödülden daha çok seviyorum.”