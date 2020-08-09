'Kendine Ait Bir Hayat'
Marion Milner, yirmi altı yaşındayken son derece şahsi ve ilginç bir “deney”e girişir. Kendisini nelerin mutlu ettiğini bir günlüğe tek tek kaydetmeye başlar. Amacı hayatta tesadüfen karşısına çıkan mutluluk anlarını artırmaktır. Yıllar sonra günlüğünü elden geçirmeye karar verdiğindeyse, ortaya Kendine Ait Bir Hayat çıkar.
Yazar
ve psikanalist Marion Milner, yirmi altı yaşındayken son derece şahsi ve ilginç
bir “deney”e girişir. Kendisini nelerin mutlu ettiğini bir günlüğe tek tek kaydetmeye
başlar. Amacı hayatta tesadüfen karşısına çıkan mutluluk anlarını artırmaktır.
Yıllar
sonra bu günlüğü elden geçirmeye karar verdiğindeyse, ortaya Kendine Ait Bir
Hayat çıkar: İç dünyasını keşfetmekte epey yol kat etmiş birinin, öğrendiği
şaşırtıcı şeyleri başkalarıyla paylaşma arzusunun ürünü.
Kitapta
belki de en çok, hayata aklın dar odağından bakmakla tüm benliğin daha geniş
odağından bakmak arasındaki fark üzerinde duruluyor.
Milner
ilkinin beraberinde yoğun bir eksiklik ve tatminsizlik, ikincisinin ise
belirgin bir doygunluk ve bütünlük hissi getirdiğini söylüyor, zira akıl her ne
kadar temel bir unsur olsa da, aklın hükümranlığının dışında kalan duyguları,
arzuları ve ihtiyaçlarıyla insan çok daha karmaşık bir varlık.
Öyle
ki biraz durup bakışlarımızı kendi içimize çevirdiğimizde, aslında kendimiz
hakkında ne kadar az şey bildiğimizi, bastırdığımız ya da görmezden geldiğimiz
ne çok yönümüzün olduğunu fark ediyoruz.
Kendine Ait Bir Hayat / Marion Milner / Çeviren: Aslı Biçen / Metis Yayınları / 198 s.
Video Haberler
- Davutoğlu'ndan Berat Albayrak çıkışı
- Kırdığı kameraya böyle yakalandı!
- 23 yaşındaki genç kadına markette dehşeti yaşattı
- İmamoğlu paylaştı: İstanbul Sözleşmesi yaşatır
- Kargocudan skandal hareket! Büyük tepki topladı
- Meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
- CHP'li Adem: Patates 50 kuruş, maliyeti 80 kuruş
- Babacan'dan ekonomideki gidişata dair çarpıcı açıklama
- Şaşkına çeviren olay! Penisinden çıktı, tam 29 adet
- Bursa İstanbul karayolunda korku dolu anlar