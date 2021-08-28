Kendisinden haber alınamayan genç tarlada ölü bulundu
Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Niyazi Kara tarlada ölü bulundu.
Aydın’ın Efeler ilçesi Paşa Yaylası mevkiinde meydana gelen olayda, Yukarıkayacık Mahallesi’nde ikamet eden 22 yaşındaki Niyazi Kara’dan, 27 Ağustos günü saat 13.00'dan sonra haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine genç için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, gencin Paşa Yaylası’nda olduğu tespit edildi.
Bölgeye giderek arama çalışmalarına devam eden ekipler, talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Bir ağaca asılı halde bulunan gencin ölüm sebebi ile ilgili soruşturma başlatılırken, Kara’nın cansız bedeni otopsi için ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kara’nın nişanlısından ayrıldığı öğrenildi.
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