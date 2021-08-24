Ünlü şarkıcı, model ve radyo programcısı Nana Toposkou evinde ölü bulundu
90’lı yıllara damga vuran Yunan şarkıcı Nana Toposkou, evinde cansız bir şekilde bulundu. Ünlü şarkıcının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
Yunanistan'ın dünyaca ünlü top modeli, oyuncu, şarkıcı ve radyo programcısı Nana Topaskou, evinde ölü bulundu.
90’lı yıllara damga vuran 38 yaşındaki Yunan şarkıcı Nana Toposkou'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Ünlü ismin ölüm haberi Facebook hesabından duyuruldu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve Topaskou'nun cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.
NANA TOPASKOU KİMDİR?
1999 yılında Playmate güzellik yarışmasına katılarak modelliğe adım atan Nana Topaskou, Yunanistan'ın Serres kentinde yaşıyordu. İş insanı Mavroudis Anagnostaras ile evli olan Topaskou, modelliğin yanı sıra “What I Love” isimli şarkısı ile üne kavuşmuş ve ardından Judas dizisinde rol almıştı.
Tophaskou’nun birçok TV programında yer aldığı öğrenildi. İki çocuk annesi olan Nana, son yıllarda şov dünyasından uzaklaşarak eşiyle birlikte bir kafe işletiyordu.
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