Kendisine bağlı barolar oluşturmayı amaçlayan iktidar, ne yasa dinliyor ne uyarı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmeler dün gece tamamlandı ve maddelerin görüşülmesine başlandı. Teklifin görüşmelerine başlanmadan önce, HDP’liler ellerine baroların Savunma Yürüyüşü eylemini ve bu eyleme dönük polis müdahalesini içeren fotoğraflar alarak ayağa kalktı ve topluca Fransız filozof Molier’in “Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile ne hâkime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı” ifadelerini yüksek sesle okudu.

Bu sırada Meclis Başkanvekili Celal Adan, protestoya müdahale ederek, mikrofonları kapattı. Oturuma 5 dakika ara verildi.

‘ANAYASAYA AYKIRI’

Teklif genel kurul gündemine gelir gelmez, CHP’liler teklifin anayasaya aykırı olduğunu ve TBMM İçtüzüğü’ne aykırı bir şekilde genel kurula getirildiğini savunarak görüşülmeyeceğini, Adalet Komisyonu’na iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın talebi reddetmesi üzerine, CHP’liler art arda iki kez usul tartışması açtı. Tartışmaların sonunda teklifin anayasaya aykırı olduğuna yönelik iddialara yanıt veren Adan, görüşmeler esnasında teklife itiraz edilebileceğini bu nedenle görüşmelerin yapılmamasını gerektirecek bir durum olmadığını söyleyerek, itirazları reddetti. Bunun üzerine teklifin görüşmelerine başlanmış oldu.

‘MİLLETE BEDEL ÖDETMEYİN’

Teklif üzerine ilk söz sahibi olan İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, baro başkanlarının teklife karşı olduklarını vurguladı. Teklifin anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Dervişoğlu, FETÖ’nün de daha önce baroları bölmeye çalışan bir teklifi olduğuna dikkat çekerek, “Paralel devletin bedelini bütün millet olarak ödedik. Paralel baronun da bedelini bütün millete ödetmeyin” dedi.

Baro başkanlarıyla her zaman aynı görüşleri savunmadığını, buna karşın her görüşe saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, “Ben Erdoğan’ın görüşlerine katılmıyorum. Ayrı bir vatandaşlık mı yapacağız? Biz barolarda nispi bir temsil olmasını savunuyoruz. Siz baroların hükümete teslimiyetini istiyorsunuz, buna izin vermemiz mümkün değildir” diye konuştu.

HDP adına söz alan Meral Danış Beştaş ise AKP’lilerin görüşmelere az sayıda milletvekiliyle katıldığına dikkat çekerek “Kanunların geçmesine Meclis karar vermiyor derken bunu demek istiyorduk. Oylama sırasında iktidar vekilleri gelecek, evet diyecek ve bu karar yasalaşacak. İktidar teklifi ciddiye almıyor. Yol yakınken bu teklife evet demeyin” dedi.

‘TÜRKİYE SİZDEN KURTULACAK’

CHP’li Zeynel Emre, teklifin komisyondaki görüşmeleri sırasında baro başkanlarının Meclis kapısında bekletildiğine dikkat çekerek “Avukatlarla ilgili bir yasa çıkıyor, siz kendi keyfinize göre bunu nasıl çıkartırsınız? Sizin yüzünüzden avukatlar sokakta yattı. Bu, FETÖ’nün 2013’te sunduğu bir projeydi. Bu teklif sizin FETÖ’yle aynı düşünceye sahip olduğunuzu gösteriyor. Türkiye FETÖ’den nasıl kurtulduysa sizden de kurtulmadan düzelemez” dedi. Teklifle kurulacak barolara işaret eden Emre “Türk barosu, Kürt barosu, Sünni barosu kurulacak. Bu bölücü bir teklif. Azıcık ülkesini seven biri böyle bir teklif getirmez. Saray’dan gelen her şeyi kabul ediyorsunuz. Neyin karşılığında bunu yapıyorsunuz? Ülke menfaatine aykırı bir şey yapmayın” diye konuştu. AKP’li Cahit Özkan ise eleştirilere yanıt vererek “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Baroların değildir. Meclis’indir. Tarih bu reformu altın harflerle yazacak” dedi.

AKP’Lİ TURAN’IN HEDEFİNDE BARO BAŞKANLARI VARDI

‘Çoklu baro’yu içeren teklifin TBMM Genel Kurulu’na gelmesinden önce konuşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, teklifi savundu.

Baro başkanlarını hedef alan Turan, “Şu anki baro başkanlarının birçoğunun yaptığı gibi Diyanet’e hakaret ederse, Anadolu ruhuna ihanet ederse, DHKPC’nin -bazıları için söylüyorum- sözcüsü gibi davranmaya devam ederlerse…” ifadelerini kullandı.