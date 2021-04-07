Kerem Bürsin'e sert tepki: AKP kongrelerine de aynı yürekle ses çıkar

07 Nisan 2021 Çarşamba, 15:38

Oyuncu Kerem Bürsin’in kafelere giden yurttaşlara ‘salak’ demesi sosyal medyada tepki topladı.

“Sen Çal Kapımı” dizisinde Hande Erçel’le başrolü paylaşan Kerem Bürsin, rol arkadaşıyla Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında kafeye giden insanlara hakaret etti.

Kaan Sekban Twitter hesabından Bürsin'in açıklamalarına tepki göstererek, "Bu kadar sert çıkışlar yapabilmeniz için önce AKP kongrelerine de aynı yürekle ses çıkarmanız gerekir sevgili dostum.Sıradan vatandaşı aşağılamak kolay. Bu ülkede dizideki karakter ölünce cenaze namazı kılan insanlar var, demezler mi 'reis kongre yapıyorsa bi bildiği vardır'diye" ifadelerini kullandı.

BÜRSİN NE DEMİŞTİ?

Kerem Bürsin ve Hande Erçel birlikte katıldıkları canlı yayınında takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Konu pandemiye geldiğinde maske takmayanlara hakaret eden Bürsin, şu ifadeleri kullandı:

"SALAKSINIZ"

“Mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya… Maskelerinizi de çıkarıyorsunuz ya affedersiniz ama siz salaksınız… “I’m sorry” (üzgünüm) Salaksınız.. Ailelerinizi insanları bir düşünün.”