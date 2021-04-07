Oyuncu Kerem Bürsin'den maskesini çıkartanlara tepki: "I'm sorry, salaksınız!"
Kerem Bürsin'in açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü oyuncu, kafelere gidip maskelerini çıkaran kişilere çok sert tepki gösterdi. Bürsin, "O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız!" dedi. Bu sözlerinin ardından Bürsin'i eleştirilenler olduğu gibi, oyuncuya destek verenler de çıktı.
Koronavirüs yasaklarının gevşetilmesinin ardından bazı illerdeki kafe ve restoranlar kısıtlamalı olarak açılmıştı. Alınan ‘normalleşme’ kararları sonrasında ünlü oyuncu Kerem Bürsin, kafelere gidip maskesini çıkartanlara sert bir eleştiride bulundu.
Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız! I’m sorry, salaksınız! Ailenizi ve insanları bir düşünün" ifadelerini kullandı.
SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. #haddinibilkerembürsin hashtag'i Twitter'da trend topic (TT) oldu. Bazı kullanıcılar Bürsin'i eleştirirken, bazı kişiler de artan vaka sayılarından dolayı Bürsin'e destek verdi.
Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktığını ve 211 kişi hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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