Kerimoğlu’ndan CHP Genel Başkanı’na mektup: ‘Apartman görevlisi olmak sınıf atlamaktı’

30 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

“Sayın Genel Başkanım, Son dönemlerde özellikle yoksullar, işsizler ve apartman görevlileri ile ilgili hassasiyetinizi yakından biliyor, anlıyor ve bu konuda, belediye başkanı olarak göreve geldiğim 2014 yılından beri yaptığımız çalışmaları, çocukluk anılarımla birlikte paylaşmak istiyorum. Sizin de gelip ziyaret ettiğiniz ülkemizin en uzak en yoksul yerlerinden birinde doğup ortaokula kadar orada yaşadım. İnsani yönümüzü derinden etkileyen köy/ kasaba hayatını pek çok vatandaşımız gibi yakından bilirim. Haziran-eylül ayları arasında Almancı gurbetçilerin ve apartman görevlilerinin kasabaya dönüşü bizim için bayramdı. Her evden giden bir gurbetçinin, bir apartman görevlisinin sılaya dönüşü ile hasretlik biter, memleketimize bereket, zenginlik ve umut gelirdi. Çocukluğumda hemşerilerim için en büyük hedef Almancı bir ailenin oğlu veya kızı ile çocuğunu evlendirmek ya da İstanbul’da çocuklarının başını sokacakları bir yerde apartman görevlisi yapmaktı. Kasaba halkı açısından özellikle İstanbul’da apartman görevlisi olmak adeta sınıf atlamaktı.

Almancılar, yaşlılara fötr şapka ve kravat, köyün ileri gelenlerine apoletli gömlek, gençlere sigara viski, kadınlara eşarp, biz çocuklara lastikli şeker getirirlerdi. Almancılar kadar olmasa da getirdikleri eski ama temiz giysilerle İstanbul’dan gelen apartman görevlileri bizleri mutlu eder, coşkumuza coşku katarlardı. Dolayısıyla çocukluğumun bizlere hediye getiren cömert apartman görevlilerini hiç unutmadığım gibi kendimi onlara karşı daima borçlu hissettim. Sayın Genel Başkanım; bizler ne geldiği yeri, ne yapılan iyiliği, ne de içinden çıktığımız toplumu unuturuz. Bu konuda göstermiş olduğunuz hassasiyete birçok hemşeri ve yakını apartman görevlisi ile kent yoksulu olan biri olarak müteşekkirim. Göreve geldiğim gün, söz verdiğimiz gibi hangi partiden olduğuna bakmadan kent yoksullarına, liyakat sahibi (eşitler arasında tercihte önceliği olan) dezavantajlı grupların çocuklarına iş vermeye gayret ettim. Aynı anlayışla başta apartman görevlilerinin çocukları olmak üzere tüm bölge halkının ihtiyaç sahibi çocuklarına burs verdik. Ücretsiz kültürsanat-spor kursları, etüt merkezleri, kütüphaneler, ücretsiz internet, ücretsiz kreşler açtık. Son kongrede üniversite öğrencimiz Esra Dirican’ı kendi yerime il ve kurultay delegesi olarak önererek siyasi hedefi olan gençlere destek olduk.”

DELEGE, 19 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIMIZA SAHİP ÇIKMADI!

Bir ay önce Sayın Genel Başkan’a gönderdiğim bu mektupta, adı geçen kızımızın parti meclisine başvurusunu, kurultay sürecini, sonuçlarını ve yolda bırakanları siz değerli Cumhuriyet okurları ve parti emekçilerimizle paylaşmak istedim.

“Cumhuriyetimizin II. Yüzyılında İktidar Hedefi” ile yapılan 37. olağan kurultayımız çok önemliydi. Kimlerin parti meclisine girdiğinden bağımsız olarak Genel Başkanımızın “dostlarımız” vurgusu, ekonomi ve demokrasi üzerinden iktidar hedefi, üniter devlet ve ulusal bütünlük üzerinden Kürt sorununa doğrudan değinmesi dikkate değerdi. İttifak ve demokrasi için herkese, parti yönetimi için öz evlatlara ihtiyaç duyulduğu yönündeki 80 kişilik listenin parti kadrolarında yetişmiş arkadaşlarımızdan oluşması bizler açısından çok anlamlıydı.

Ayrıca Genel Başkanımızın kotalarla artırdığı gençler ve kadınların temsiliyeti için gösterdiği hassasiyet diğer siyasi partiler açısından da örnek oluşturacaktır. Ben de gençlerin ve kadınların siyasi hayatımızda etkin görevler üstlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu maksatla kurultaydan 3 gün önce Genel Başkanımızı ziyaret ederek 19 yaşındaki bu üniversite öğrencisi genç kızımızın parti meclisine girmesi için öneride bulundum. Genel Başkanımızın ısrarla sahiplenmesine, bizlerin desteklemesine rağmen ne yazık ki bu genç kızımıza delegasyon sahip çıkamamış daha doğrusu sahip çıkmamıştır.

SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLER KAYBETTİ

Partimizde gençlerin, kadınların, üniversite öğrencilerinin, Z kuşağının ve kent yoksullarının temsiliyetinin önemli ve güçlü bir örneği olacak apartman görevlisi bir emekçimizin rol model kızı şimdiden parti içi hesaplaşmaların tarafı haline getirildi. Yazılı ve görsel medyada birçok siyasiden daha fazla ilgi çeken, örnek gencimizin seçilememesine rağmen, olgun ve asil duruşu onun gelecekteki başarısının anahtarı olacaktır.

Sayın Genel Başkanımızın 22 Nisan ve 19 Temmuz’da Cumhuriyet gazetesinde manifesto niteliğinde yazdığı, sosyal devlet vurgusunu öne çıkaran iktidar programı bizler açısından kurultayın yol gösterici ana fikri olmuştur. Biz de bu rehberlik ışığında partimizi iktidara taşımak için seçilen yol arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışacağız. Son olarak; siyasi hayatımızın uzun yolculuğunda bazen yolda kaldık, bazen yolda yorulduk, bazen yolda terkedildik, fakat asla yolda yürürken kimseyi yarı yolda bırakmadık.

Mahalle kongrelerinden bugüne kadar ne dediysek aynı kararlılıkta arkadaşlarımızla yol yürüdük. Parti içi kongrelerde kaybeden olmaz denir. Bu kurultayın kaybedenleri sözlerinin gereğini yerine getirmeyenler olmuştur.