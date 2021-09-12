Kerkük'te IŞİD saldırısı: 3 polis öldü
Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında, terör örgütü IŞİD'in Irak Federal Polis gücüne ait bir kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün Dakuk ilçesi Şıbeçe Vadisi yakınlarında Irak Federal Polis gücüne ait bir kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, IŞİD mensupları tarafından düzenlenen saldırıda 3 polisin öldüğü ifade edildi.
Saldırıdan sonra teröristlerin kullandıkları araçlarla bölgeden uzaklaştıkları aktarılan açıklamada, bölgede operasyon başlatıldığı kaydedildi.
Terör örgütü IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Irak'ın IŞİD'ten temizlenmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.
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