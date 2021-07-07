KESK'ten "zam" açıklaması

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:00

KESK, memur ve emeklilere temmuz ayında yapılacak zamla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon emeklinin iradesi ve ihtiyaçları yok sayılıyor. 5 milyon kişinin hayatlarının, enflasyon rakamların arasına sıkıştırılamayacağı artık görülmelidir. En düşük kamu emekçisi maaşı; kira, yakacak, ulaşım gibi sosyal ödemelerle yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada; TÜİK'in sokaktaki enflasyonun yanına dahi yaklaşamayacak verileri resmi istatistik olarak yayınladığı belirtilerek, şu çağrı yapıldı:

"Biz bu gidişe dur demediğimiz sürece, sahici ve samimi bir şekilde yan yana gelip el ele vermediğimiz sürece, kapalı kapılar ardında rakamlarla oynadıkları gibi hayatlarımızla oynamaya devam edeceklerdir. Dolayısıyla sendikalı ya da sendikasız, tüm kamu emekçileri ‘artık yeter’ demeli ve bu gidişe bir son vermelidir."

"İKTİDARIN KAŞIKLA VERDİĞİNİ KEPÇEYLE ALMA POLİTİKASI"

KESK'in açıklamasında, kamu emekçilerinin maaşlarına yüzde 8,45 zam yapılacağı anımsatılarak, şu değerlendirme yapıldı:

"Enflasyon, halkın satın alma gücündeki azalmanın en somut göstergesi olmasına rağmen iktidarın denetimindeki medya, açıklanan verileri ‘işçi, memur ve emekliye zam müjdesi’ olarak veriyor. Üstelik verilen zam daha maaşlara yansımadan, elektriğe yüzde 15, konutlarda kullanılan doğalgaza ise yüzde 12 zam yapılıyor. Siyasi iktidarın kaşıkla verdiğini kepçeyle alma politikası yıllara kıyaslandığında kaşığın giderek küçüldüğü, kepçenin ise devasa boyutlara ulaştığı, herkes tarafından çok iyi biliniyor."

"MAAŞLARIMIZ BİN TL ARTTIRILMALI"

Açıklamada, KESK'in memur ve memur emeklilerine yönelik talepleri ise şöyle sıralandı:

"- En düşük kamu emekçisi maaşı; kira, yakacak, ulaşım gibi sosyal ödemelerle yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır.

- Maaşlarımızda, enflasyon oranında değil, yaşanan gerçek enflasyon oranında, satın alma gücümüzdeki azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alınarak artış yapılmalıdır.

- Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ekmek, toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlar geri alınmalı; söz konusu temel ihtiyaçlara zam yapılmamalıdır.

- Tüm yükü emekçilerin sırtına yıkan vergi adaletsizliğine son verilmelidir.

- Sadece geçtiğimiz yılın kayıplarını telafi etmek için maaşlarımız, 2021 yılının başından itibaren geçerli olmak üzere seyyanen 1000 TL artırılmalıdır.

- Yıllardır yandaş konfederasyonla yapılan toplu sözleşme görüşmelerine son verilmeli; uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan grev hakkımız engellenmemeli; derhal grevli, özgür toplu sözleşme mekanizması kurulmalı; bunun için 4688 Sayılı Yasa baştan sona yeniden düzenlenmelidir.