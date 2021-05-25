Kevin Spacey sinemaya geri dönüyor

25 Mayıs 2021 Salı, 13:32

Son 10 yıldır hiçbir wifi bağlantısı olmayan bir mağarada yaşamıyorsanız muhtemelen 2 Oscar ödüllü ünlü oyuncu Kevin Spacey'nin mesul olduğu suçlardan da haberdarsınızdır. "American Beauty" ve "The Usual Suspects" filmleriyle iki Oscar ödülü alan ve 2000 sonrası Amerikan sinemasında en başarılı oyunculardan biri olarak anılan Spacey üst üste cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve bunların bir kısmını da kabul ederek özür dilemişti. Hakkında açılan davaların bir kısmından beraat eden (bir davada davacı genç tanıklık etmek istemedi örneğin) Spacey bu sırada yükselen #metoo hareketi ve iptal kültürü sayesinde Hollywood'dean aforoz edilmişti.



Gelen son haberler 61 yaşındaki ünlü oyuncunun neredeyse 4 yıl sonra yeniden sinemaya döneceği yolunda. Franco Nero'nun başrolünü üstleneceği ve yöneteceği filmde Spacey haksız yere pedofiliyle suçlanan bir adamın davasını araştıran dedektif rolünü canlandıracak.

Oyuncunun sinemaya dönüş rolünün kendi hikayesiyle olan paraleliği gözlerden kaçmadı elbette. Ne de olsa Spacey'yi tacizle suçlayanlardan biri olan Anthony Rapp olay başına geldiğinde 14 yaşında bir çocuktu. Bu arada Franco Nero'nun "L'uomo che disegnò Dio" ("Tanrıyı Tasarlayan Adam" diye tercüme edilebilir kabaca) adlı filminde Nero'nun 15 yıllık eşi Vanessa Redgrave de rol alacak.