KHK’li avukatlar için emsal karar

24 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ye dayanarak Adalet Bakanlığı, kamu görevinden çıkarılan hukuk fakültesi mezunu veya daha önceden avukatlık ruhsatı sahibi olan çok sayıda kişinin avukatlık yapmasına karşı çıktı.

Bakanlık, gerekçe olarak avukatlığın kanunda bir kamu hizmeti olarak tanımlanmış olmasını gösterdi. Darbe girişimi sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda iletişim uzmanı olarak görev yapan Tamer Mahmutoğlu ihraç edildi.

Eski Savcı Mehmet Bayhan da Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten çıkarıldı. Bayhan, açılan davada beraat ederken Mahmutoğlu hakkında herhangi bir dava açılmadı. Her iki isim, bulundukları illerde avukatlık yapmak amacıyla baro lehvasına yazıldı. Ancak bakanlığın açtığı dava sonucunda iptal kararı çıktı.

Bayhan ve Mahmutoğlu’nun başvurusunu karara bağlayan AYM, iki başvurucunun haklarının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması amacıyla kararın bir örneğini idare mahkemesine gönderecek. İhlal kararında, her iki ismin herhangi bir ceza almamasının etkili olduğu öğrenildi.

‘ÇOKLU BARO’ ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK

AYM bekçilerin yetkilerini artıran yasa ile ‘çoklu baro’yu içeren düzenleme için yapılan başvuruyu görüştü. Her iki düzenlemenin iptal ve yürütmenin durdurulması istemini reddeden AYM, esastan görüşmeye karar verdi.. Esastan görüşme, önümüzdeki haftalarda olacak. AYM, yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanmasına karşın tutuklu yargılaması sürdürülen eski CHP’li Enis Berberoğlu’nun yaptığı başvuruya ilişkin görüşmeyi ise erteledi. Berberoğlu’nun başvurusunun eylül ayında görüşülmesi bekleniyor.