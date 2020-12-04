Kılıçdaroğlu, AKP'nin HDP stratejisini değerlendirdi

04 Aralık 2020 Cuma, 19:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'te Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü liderliği suçlamasından hüküm giyen Alaattin Çakıcı’nın tehditleri ile ilgili "Kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini" söyleyerek, “Ailemin ellerine silah alıp beni koruyacak halleri yok. Sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdığınız zaman sorunlar çözülür. Tam tersine Türkiye kaos süreci içine girebilir” dedi.

Kılıçdaroğlı ayrıca 'yeni bir Kürt partisi kurmak istiyorlar' iddiasıyla ilgili soruya da yanıt vererek, "İktidar HDP'yi kendi yanına çekemeyince ikinci parti kurup HDP'yi parçalama arayışında. 'İmralı ile görüşme yapabilir miyiz, ikna edebilir miyiz' gibi bilgiler geldi" dedi.

Kılıçdaroğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelen bilgi şöyle: İktidar HDP’yi yanına çekemeyince ikinci bir parti kurup HDP’yi parçalayabilir miyiz arayışı içinde. ‘Bunu İmralı üzerinden yapabilir miyiz, ikna edebilir miyiz’ yönünde bilgiler geldi. Sonuç almak mümkün mü bilmiyoruz. Selahattin Bey'in içeride tutulma gerekçelerinden birinin de bu olduğu ifade ediliyor. Selahattin Bey cumhurbaşkanı adayı olabiliyor ama dışarı çıkamıyor, siz de buna demokrasi diyorsunuz. Aklın alamayacağı bir şey. Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsunuz üstelik kararı veren de hakimler. Ama 'İçeride kalacaksın' diyorlar.