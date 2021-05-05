Kılıçdaroğlu Akşener'e sordu: 128 milyar dolar ve damat nerede?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İYİ Parti lideri Meral Akşener’e seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İYİ Parti lideri Meral Akşener’e seslendi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, son dönemde tartışma konusu olan “128 milyar dolar” meselesini gündeme getirdi. Akşener’e seslenen Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz” dedi.
Akşener ise Kılıçdaroğlu’na yanıt vererek Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na seslendi. Akşener, “Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam” diye belirtti.
Öte yandan Karamollaoğlu da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı etiketleyerek şunları söyledi: "Meral Hanım, insanımız her şeyin farkında. İnanıyorum ki milletimiz, pek yakın bir zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirileni çarçur edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir. Öyle değil mi Gültekin Uysal Bey?"
Meral Hanım, insanımız her şeyin farkında.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 5, 2021
İnanıyorum ki milletimiz, pek yakın bir zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirileni çarçur edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir.
Öyle değil mi @DpGultekinUysal Bey? https://t.co/0eroBc9bYW
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