Kılıçdaroğlu, Barış Atay ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbedilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nu arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2020 Pazartesi, 20:16
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Mengüllüoğlu ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini iletti.


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