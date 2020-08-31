Kılıçdaroğlu, Barış Atay ile görüştü

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 20:16

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Mengüllüoğlu ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini iletti.