Saldırıya uğrayan Barış Atay'ın ifadesi: Soylu'yu işaret etti

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:52

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, dün saat 01.00 sularında Kadıköy'de kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Atay'a saldırı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı "tecavüz" tartışmasının hemen ardından geldi.



Yere düşürülerek tekmelenen Atay, sabah saatlerinde Numune Hastanesi'nden taburcu edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede ifadesi alınan Atay, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. İfadesinde ölüm tehditleri aldığını hatırlatan Atay, "Bu olayın faili bütün şikayetlerle ilgilenmek yerine bir tecavüzcünün serbest bırakılması ile ilgili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Atay, ifadesinde saldırı anını şöyle anlattı:

31.08.2020 günü arkadaşlarımla birlikte Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bulunan bir mekanda bulunduktan sonra saat 01.00 sıralarında Dr. Esat Işık caddesinde arkadaşımla birlikte yürürken Dalga Sokak'a dönmemizin ardından ayak sesleri duydum. Daha sonra arkamdan gelen bir kişi boynuma atıldı. Bu şahsı savurduktan sonra 3 ya da 4 kişi beni arkamdan yumruklamaya başladı. Ben kendimi savunmaya çalışırken beni yere düşürdüler. Başta kafam olmak üzere vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladılar. Bu esnada arkadaşımın polisi araması üzerine koşarak kaçmaya başladılar. Bu şahıslar beni darp ederken küfür ederek "vatan haini" diye bağırdı.

Hava karanlık olduğu için bu kişilerin eşgallerini net olarak hatırlamıyorm. Beni darp eden ve hakaret eden bu kişilerden şikayetçiyim."

"FAİLİ SÜLEYMAN SOYLU'DUR"

Atay verdiği ek beyanında ise ölüm tehditleri aldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu olay cereyan edene kadar 1 Mayıs'ta DİSK binası önündeki eylemlerden itibaren sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığıma ilişkin savcılıkta suç duyurusunda bulundum. Bunlardan bir tanesi ise takipsizlikle sonuçlandı. Bunun akabinde kullandığım araca sabotaj yapıldı. Bunun da şikayetinde bulundum. Bu yüzden bu olayın faili bütün şikayetlerle ilgilenmek yerine bir tecavüzcünün serbest bırakılması ile ilgili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur."

Atay'ın avukatı Onur Güneş ise olayın yaşandığı sokakta kamera çalışmasının yapılmasını, ve baz istasyon kayıtlarının alınmasını talep etti.

Güneş, saldırının planlı yapılmış olduğu üzerinde durduklarını ifade ederek, "mekandan çıktık sonra 50 metre yürümesinin ardından bu saldırı gerçekleştiriliyor. Bizim tahminimiz şu; birden fazla kişinin bu kadar kısa bir mesafede Atay'ı görüp bir milletvekiline saldırmaya karar vermesi hayatın olağan akışınına aykırı. Ya oraya girerken bir takip söz konusuydu ya da o içerdeyken orada olduğu haber alınarak dışarda beklenilmiş. İki ihtmal den biri. Bu da kamera kayıtlarından ve baz sinyallerinden ortaya çıkacak" dedi.