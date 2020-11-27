Kılıçdaroğlu: Başarısız illeri değiştireceğiz
CHP’nin aralık ayında gerçekleştirilmesi beklenen olağan Parti Meclisi toplantısı yaşanan son gelişmeler ve önümüzdeki dönemde TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin yapılacağı gerekçesiyle dün düzenlendi.
Toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki dönemde Millet İttifakı’nın güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladığı; parti örgütüne de “Örgütlerde başarıya endeksli bir çalışma yürüteceğiz. Başarısız olanları değiştireceğiz, başarılı olanlarla yolumuza devam edeceğiz” mesajı verdiği öğrenildi.
Cumhur İttifakı’nda hem ekonomide yaşanan buhranın derinleşmesi hem de ABD Başkanlığı’na Joe Biden’ın seçilmesinin bir yansıması olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reform çıkışı yaptığı ancak MHP’nin katı duruşunun AKP’ye hareket alanı bırakmadığı değerlendirmesi yapıldı.
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