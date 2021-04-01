Kılıçdaroğlu: Bir zorbanın talebi TBMM'nin iradesine gölge düşürdü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de dün görüşülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifinin reddedilmesine karşın AKP Grubu'nun itirazı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un devreye girmesiyle bugün yeniden oylanarak kabul edilmesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve Meclis’i sabote ettiler. Bir zorbanın talebi TBMM'nin iradesine gölge düşürdü. Bunu reddediyoruz, reddedeceğiz" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video mesajla, AKP'nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda dün reddedilmesine karşın, itirazlar üzerine bugün yeniden oylanarak kabul edilmesini eleştirdi. AKP tarafından sunulan teklifin dün görüşülerek reddedildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Normalde bir yıl süreyle aynı kanun teklifinin görüşülmemesi lazım. Ama saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve Meclis’i sabote ettiler. Bir zorbanın talebi TBMM'nin iradesine gölge düşürdü. Bunu reddediyoruz, reddedeceğiz" dedi.
"DEMOKRATİK YOLLARLA DERSİNİ VERECEĞİZ"
Seçimlerde buna karşı yanıt vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki süreçte sandık gelecek ve biz bunlara dersini vereceğiz. Demokratik yollarla dersini vereceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. Hiç endişelenmeyin, birlik olacağız, beraber olacağız. TBMM'de birisinin milletvekilleri değil halkın milletvekilleri olacak. Bunu yapacağız" diye konuştu.
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