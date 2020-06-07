Kılıçdaroğlu CHP kurultayı için tarih verdi

07 Haziran 2020 Pazar, 19:02

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultayı Ankara Eryaman'daki stadyumda ağustos ayında yapmayı planladıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu "yeni bir 'Adalet Yürüyüşü' olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Bugün koşullar farklı. Bu koşullarda böyle bir yürüyüşü yanlış buluyorum. CHP’nin de diğer muhalefet partilerinin de çok dikkatli olmaları lazım. Gerginlik yaratacak, provokasyonlara açık eylemlerden uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu "Bu tuzağa düşmemeliyiz, Erdoğan’ın oyununu bozmalıyız" dedi.

'GERİLİM YARATMA POLİTİKASI'

Kılıçdaroğlu iktidarın üç ismin milletvekilliğini düşürme hamlesini, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “gerilim yaratma” politikasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu T24 yazarı Fikret Bila’ya konuştu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve AKP’nin halkın sorunlarını çözecek bir gücü ve kaynağı kalmadığını, bu nedenle, muhalefeti sokağa dökerek çıkacak gerginlikten beslenmek gibi bir politikaya yöneldiğini belirterek şunları söyledi:

''Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, bu oyunu bozacağız. Pozitif politika yapmaya devam edeceğiz. Eskiden CHP'nin hakkında ‘sadece eleştiren bir parti’ algısı vardı. Ancak, artık sadece eleştirmiyoruz, çözümü de birlikte söylüyoruz.''

TALİMAT ERDOĞAN’DAN

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la Saray'da görüştü ve milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını verdi. Meclis Başkanı da milletvekilleri hakkındaki kararları okutarak bu talimatı yerine getirdi. Amaç, gerginlik yaratmaktır. Yapılan uygulama Anayasa'ya ve teamüle aykırıdır. Binali Yıldırım, Meclis Başkanı’yken bu konuyu anayasa hukukçularına inceletti, görüş aldı ve konunun uzmanları bu kararların dönem sonrasına bırakılması gerektiğini söylediler. Bu görüş milletvekillerinin dosyasına girdi. O nedenle Binali Yıldırım kararları okutmadı. Ancak Şentop Erdoğan'dan talimat aldığı için okuttu'' dedi.

ANAYASAYA AYKIRI

Kılıçdaroğlu, ''Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun, HDP'li vekiller Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillerinin düşürülmesi bu nedenle Anayasa'ya da evrensel hukuk kurallarına da aykırıdır. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı son iç hukuk yoludur. Bu yol tüketilmeden Meclis'in milletvekilliğini düşürmesi Anayasa'ya aykırıdır. Hem dönem sonu hem Anayasa Mahkemesi'nin kararını da beklemeleri gerekirdi'' dedi.