Kılıçdaroğlu: 'Darbelere karşıyız' demeleri aldatmacadır

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 19:53

27 Mayıs askeri müdahalesiyle ilgili açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin 'biz darbelere karşıyız' demeleri tam bir aldatmacadır..." ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz. 59 yıl önce kaybettiğimiz Menderes'i, Zorlu'yu ve Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz… Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin “biz darbelere karşıyız” demeleri tam bir aldatmacadır…''