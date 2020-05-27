Kılıçdaroğlu: 'Darbelere karşıyız' demeleri aldatmacadır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin 'biz darbelere karşıyız' demeleri tam bir aldatmacadır" dedi.
27 Mayıs askeri müdahalesiyle ilgili açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin 'biz darbelere karşıyız' demeleri tam bir aldatmacadır..." ifadelerini kullandı.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz. 59 yıl önce kaybettiğimiz Menderes'i, Zorlu'yu ve Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz… Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin “biz darbelere karşıyız” demeleri tam bir aldatmacadır…''
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