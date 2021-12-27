Son dakika | Milli yüzücümüz Emre Sakçı, dünya rekoru kırdı

Milli yüzücümüz Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kırdı

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2021 Pazartesi, 18:12
Son dakika | Milli yüzücümüz Emre Sakçı, dünya rekoru kırdı
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Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki sporcu, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, önemli bir başarıya imza attı.

Emre Sakçı, Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştirerek unvanın yeni sahibi oldu.


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