Kılıçdaroğlu: İmamoğlu İstanbul’un böğrüne saplanan ihanet hançerini çıkarmak istiyor

01 Ocak 2021 Cuma, 15:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış töreninde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım 2016’da başlatılan 10,10 kilometrelik T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı’nın 12 istasyon ve 8,8 km’den oluşan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı bugün açıldı.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"MİLLET İTTİFAKI OLARAK KAVGASIZ YAŞAMAK İSTİYORUZ"



"Siz Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız. Onlar bir mirası devraldılar. Onlara söylediğim şuydu: Asla şikayet etmeyeceksiniz. Engel çıkartacaklar. Her türlü engeli çıkartıyorlar. Belediye başkanları her türlü engeli aşmak için azim ve kararlılığı göstereceklerdir.

Millet İttifakı olarak kavgasız yaşamak istiyoruz.

"İMAMOĞLU İSTANBUL'A SAPLANAN HANÇERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR"

Değerli başkanlarımızı, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin değerli başkanı, milletvekillerim, dostlarım. Ekrem beyi dinledik. Karşılaşılan sorunları anlattı. Sayın genel başkanımız hem bazı taleplerde bulundu. Özellikle kadınlar için yaşanılabilir bir İstanbul için taleplerde bulundu. İstanbul’da yaşayan bütün erkeklerin kadınlara saygı duyması gerekiyor.Yeri geldiğinde kadınlar için çok güzel sözler ediyoruz. Kadına şiddet yönelik neden. Kadınlarımızın neden öldürüyorlar. Belki toplum olarak eğitilmemiz gerekiyor. Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden biri. 3 büyük İmparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’dayız. Bu güzel merkezde hepimiz barış içerisinde kardeşçe yaşayabiliriz. Kimliklerimiz farklı olabilir ama vatanımız bir, beraber huzur içinde yaşayabiliriz.Siz Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil Millet İttifakı’nın belediye başkanlarısınız. Onlar eğrisi ile doğrusu ile bir mirası devraldılar. Onlara şunu söyledim, asla şikâyet etmeyeceksiniz. Her türlü engeli çıkarıyorlar doğru ama belediye başkanlarımız her türlü azim ve kararlılığını göstermelidir. O azmi ve kararlılığı gösterenlerden biri de sayın belediye başkanımızdır.

Belediye başkanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin borç alırken ödeyeceği faiz oranının daha altında faiz buluyorlar. Çünkü güvenilir ve şeffaf bir durum sergiliyorlar. Belediye başkanlarımız, belli aralıklarla vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar.Ben merkezi hükümetten şunu beklerim, İstanbul’a ihanet edildiği söylendi. En yetkili kişi tarafından ‘Biz İstanbul’a ihanet ettik’ cümlesi kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul’un böğrüne saplanan ihanet hançerini çıkarmak istiyor. Lütfen belediye başkanlarımıza engel olmayın ve kentlere hizmet etsinler. İstanbul bir beton ormanı olmayı hak etmiyor.İnsanlarımızın kuş görmeye hakları yok mu? Temiz bir hava görmeye hakları yok mu? İstanbul yaşanılabilir bir kent hale getirilecek, bu yapılacak. Dolayısıyla merkezi yönetim engel çıkardığı taktirde yine yapılacak. Hiçbir engel, ağacı ve doğayı sevmemize engel olamaz.