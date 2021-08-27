Kılıçdaroğlu: 'İnsan hayatı söz konusuysa gerisi teferruattır'

27 Ağustos 2021 Cuma, 10:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum’da çocuğu SMA hastası olan bir aileyi ziyaret etti. SMA hastası çocuğu olan baba, Kılıçdaroğlu’na Türkiye'deki tedavinin yeterli olmadığını ve yapılan müdahalelerin hastalığı tam olarak sonlandıramadığını belirtti.





Çocuğunu yurtdışında tedavi ettirebilmek için yardım kampanyası başlatmak istediklerini ancak uzun süre kendilerine kampanya için izni verilmediğini de ileten baba, şunları söyledi:

'4 aydan beri benim iznim yeni çıktı başkanım. Daha bir hafta oldu. Yani izin için de bayağı bir koşturduk. Vermediler. Bizi mahkemelik ettiler. Tüm aileleri mahkemelik ettiler. Ama şu an iznimiz çıktı. Türkiye genelinde 1.780 tane SMA hastası çocuğumuz var, tip 1, tip 2. 3-4 biraz daha hafif. Yani çaresini bulsalar, iğnesini bulsalar… Yani ben hep şöyle diyorum her zaman. Aileler bir tane şırıngaya koşuyor ya. Yani bir iğneye aileleri bu kadar koşturmaya gerek yok. Allah razı olsun bana şeref verdiniz. Oğluma nefes oldunuz, yani buraya gelerek. Çok mutlu oldum yani.'

'26 TRİLYONU BULACAK BİR AİLE DEĞİLİM, HİÇBİR AİLE ÇIKARTAMAZ'

Bir buçuk aylıkken oğlumun tedavisi başladı. Şu anda 10 aylık. 2 yaşına kadar tedavi ettirmem lazım. 2 yaşından sonra, ben buna alıştım zaten, 2 yaşından sonra bunu tedavisi yok. Bizim şu an Türkiye’mizdeki tedavi iyileştirmiyor. Sadece durduruyor. Benim şu an çocuğum dozlarının hepsini bitirdi. 20 gün sonra Samsun 19 Mayıs’ta (19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi) beş tane doktorun önünde heyete girecek. Heyetten yüzde 70 alırsa 5. doz iğne vurulacak. Yüzde 70’i geçemezse çocuğumun Türkiye’de tedavisi bitmiştir. Yani Türkiye ölüme terk etti. Benim bu kadar çığlığım, benim sizin önünüzü kesme sebebim tamamen bu. 20 gün sonra benim çocuğum yüzde 70’i geçemezse tamamen ölüme terk edildi. Zaten makinalarla yatıp, makinalarla kalkıyorum başkanım. Durumum bu. Bizim sesimizi duysunlar. Benim başka bir şeyim yok. 26 trilyonu ben bulacak bir aile değilim. Hiçbir aile çıkartamaz. Ben 4 aydır sokaklardayım. Benim topladığım para, bir trilyon para.

KILIÇDAROĞLU: 'İNSAN HAYATI SÖZ KONUSUYSA GERİSİ TEFERRUATTIR'

Kemal Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:

'Bir defa bu konuyu sadece ben değil, bütün milletvekili arkadaşlarım salı toplantılarında, grup toplantılarında dile getiriyoruz. Aynı zamanda da Meclis Genel Kurul toplantılarında da milletvekili arkadaşlarımız bunu gündeme getiriyorlar. Bu konunun çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. İlacın pahalı olup olmadığına bakmaksızın söz konusu olan insan hayatıdır. İnsan hayatı söz konusuysa gerisi teferruattır. Dolayısıyla bu çerçevede çocukların yaşama kavuşturulması, hayata kavuşturulması lazım. Onların anne ve babalarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürmeleri hepimizin ortak dileği.'





Spinal Müsküler Atrofi (SMA), nadir görülen hastalıklardan biridir. Türkiye'de 3 binden fazla çocuğun bu hastalıkla mücadele ettiği bilinmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre hastaların büyük kısmını bebek ve çocuklar oluşturuyor. Bireysel bağış kampanyası başlatmış aileler olmasına rağmen her ailenin yardım kampanyasının olmadığını bilinmektedir.