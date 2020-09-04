Kılıçdaroğlu: ‘İttifakı yok sayamayız’

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin, “Kişiler değil, ilkeler tartışılmalı. Biz ittifakı yok sayıp aday belirleyemeyiz” dedi.

Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi için ise “İtirazım yok” diyen Kılıçdaroğlu, ihracın söz konusu olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz’deki gerginliğe ilişkin de “Mavi vatanı bu hale getiren Erdoğan’dır” yorumu yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

- İttifakı yok sayamayız (Abdullah Gül’ün adaylığı):

Seçimler 2023’te olacaksa bugünden aday kim olacak tartışmasına gerek var mı? Bir tartışmayı kişisel bir baza indirirseniz, ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Tartışılması gereken ilkelerdir. Parlamentoya dönülsün istiyorsunuz, tek adam rejimi olmasın diyorsunuz, bunlar bir tarafa bırakılıyor, “Cumhurbaşkanı adayı kim olacak” diye tartışılıyor. Absürt bir tartışma. Millet İttifakı olarak önce ilkeler üzerinde bir mutabakat yapacağız ki kişi ya da kişileri seçelim. İttifakı yok sayıp aday belirleyemeyiz.

İNCE YORUMU

- CHP’yi bölmez (İnce’nin “Memleket Hareketi”):

Başlayabilir, gayet güzel itirazım yok. Türkiye’nin içinde bulunacağı durumun nasıl çözüleceğini anlatabilir. CHP’de bir bölünmeye neden olacağını düşünmüyorum. Demokrasi kırıntısı kaldıysa bunu ayakta tutan biziz. Eksiğimiz yanlışımız olabilir ama bir arkadaşımızın Memleket Hareketi başlatması, çözüm arayacağım demesi normal.

- Bir dilekçeyle ihraç olmaz (İnce’nin ihracı):

Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim olmaz. Parti içinde kavga istemiyoruz. Kavga edip partiye zarar veriyorsa partiden ayıracağım. Parti için çalışan varsa başımın üzerinde yeri var.

- Mavi vatanı bu hale getiren Erdoğan:

Ülkelerin iç siyasetlerine karışamayız. Mısır’la konuşun dedim. “Kılıçdaroğlu darbecileri destekliyor” dediler. Mısır kalktı, Yunanistan ile anlaştı. Mısır, Doğu Akdeniz’de kilit bir ülke. Gidip Libya ile anlaştılar. Anlaşma güzel ama Libya’da daha parlamentoya gitmedi bu anlaşma, orada bu anlaşma reddedilirse ne olacak? Öyle bir şey olursa Erdoğan o koltukta oturamaz. Mavi vatanı bu hale getiren Erdoğan’dır. Hâlâ diyorum gidin Mısır’la, İsrail’le anlaşın. Ama Dışişlerimiz ortada yok, fiili Dışişleri Bakanımız İbrahim Kalın. 12 ada silahlandırılırken defalarca konuştum, “Kılıçdaroğlu bizi savaşa zorluyor” dediler. Şimdi ne oldu, Meis Adası meselesine bakın.

- Akdeniz’de çatışma yaşanmaz:

Türkiye kendi çıkarlarını korumak zorundadır. Orada çıkacak olan doğalgaz var. O doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesi lazım. Bunları tuzla buz eden Erdoğan’dır. Bir çatışma içine girileceğini düşünmüyorum. Ege Denizi’ni bir barış denizine dönüştürebiliriz. Dışişleri Bakanlığı’nın çağrısı da masaya oturalım yönünde, doğru bir çağrıdır. Dış politikayı, iç politika malzemesi yaparsanız kaybedersiniz. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz neredeyse kopmuş vaziyette. Önümüzdeki seçimler önemlidir. Seçimin gerekçelerini halkımıza anlatır, vatandaşı ikna edersek, 5 yıl içinde Türkiye’nin bütün bu sorunlarını çözeriz. Japonya’dan tutun Kanada’ya kadar Türkiye büyük mucizeler yapabilir.