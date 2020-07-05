Kılıçdaroğlu, Kayseri’deki sanayici, işçi, esnaf ve oda temsilcileriyle görüştü

05 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Kılıçdaroğlu, Kayseri’de bulunan Sanayiciler Derneği, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Esnaf ve Sanatkârlar Derneği, Lokantacılar ve Pastacılar Odası, Özel Okullar Birliği Derneği, İşçi Emeklileri Derneği, Veteriner Hekimler Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Koop-İş Şubesi başkanları ve temsilcileriyle görüştü.

Sicil affına ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, “Sicil affı konusu ticaretle uğraşan herkesin ortak görüşü. Bir beklenti ortaya çıktı. Sicil affını getirmek istedik, bir yasa teklifi de verildi. Fakat iktidar sicil affını kabul etmedi. Şöyle bir sıkıntı var: Durumu iyi olan, çekini, bonosunu zamanında ödeyen birisine kredi veriyorsunuz. Bunun krediye ihtiyacı zaten yok ki. Kredi alıyor, koşa koşa dolara yatırıyor, orada tutuyor. Ama asıl ihtiyaç duyana verilmiyor. Pandemi sürecinde bunun uygulanmaması gerektiğini ifade ettim” dedi.

1 milyon 700 bine yakın işyerinin kapandığını anımsatan Kılıçdaroğlu, “Rahmetli Özal esnaf için orta direk derdi. Orta direk güçlenirse devlet ayakta kalır, Türkiye’de huzur olur. Şimdi Türkiye’de orta direk değil, direk kalmadı. Siyasete atıldıktan sonra benim açımdan yaşadığım en büyük şaşkınlık Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin saman ithal etmiş olmasıydı. Ama maalesef bu da oldu” ifadelerini kullandı.