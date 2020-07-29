Kılıçdaroğlu, Mehmetçik Vakfı'na kurban bağışladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurbanını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:25
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na verdi.


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