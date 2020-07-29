Kılıçdaroğlu, Mehmetçik Vakfı'na kurban bağışladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurbanını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na verdi.
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