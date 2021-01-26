Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin partisine katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılarak Muharrem İnce'nin kuracağı partide yer alacağı öne sürülen 3 vekil ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'i Meclis'teki makamında kabul etti. Ellerindeki dosyalarla Kılıçdaroğlu'nun odasına giren 3 milletvekilinin de CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın olduğu belirtildi. Geçiğimiz günlerde vekillerin İnce'nin kuracağı yeni partiye geçeceği öne sürülmüştü.
Kılıçdaroğlu ve vekillerin Meclis'te gerçekleştirdiği sürpriz görüşmeye ilişkin CHP'den ve vekillerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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