Kılıçdaroğlu, Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla aradı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın babası Menal Akdağ ile telefonla görüşen Kılıçdaroğlu, ailenin ihmal iddiasına ilişkin bilgi aldı.
Kılıçdaroğlu, sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek başsağlığı dileklerini iletti.
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