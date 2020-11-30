Kılıçdaroğlu, Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla aradı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2020 Pazartesi, 17:31
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın babası Menal Akdağ ile telefonla görüşen Kılıçdaroğlu, ailenin ihmal iddiasına ilişkin bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek başsağlığı dileklerini iletti.


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